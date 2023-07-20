Индивидуальный предприниматель Любовь КУЗНЕЦОВА не согласна с суммами оплаты за электричество. Судя по счетам, потребление энергии ТД «Анара» с июля 2022 года внезапно выросло в разы. При этом ни освещаемые площади объекта не увеличились, ни новых производств, цехов, потребляющих электроэнергию, в нем не появилось, утверждает ИП.

Так установлен прибор учета на территории услугодателя / Фото Л. Кузнецовой

Предприниматель написала заявление с просьбой выяснить, откуда взялся внезапный скачок потребления. На претензии потребителя ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» ответило, что юридическому лицу сделан перерасчет, произведено доначисление, да и впредь платить за потребление электроэнергии торговому дому придется больше. Причина перерасчета - ошибка, сделанная в 2019-м году сотрудником ГКП. Из-за нее к объему фактически потребленной энергии поставщик применял заниженный коэффициент трансформации - не 30, а 20. И ГКП задним числом эту ошибку исправило, сделав доначисление за два года. Нормальным коммунальщики считают это потому, что изначально в договоре с потребителем, заключенном в октябре 2018 года, коэффициент был указан 30. Торговый дом размещается в приспособленном здании, хозяину которого когда-то были выданы технические условия с указанием коэффициента трансформации 150/5. Техусловия не менялись.

В свою очередь Любовь Кузнецова уверена, что доначисление произведено неправомерно.

- Я каждый день в договор не заглядываю. Приходили счета с выставленными суммами. Из месяца в месяц. Счета выставляет ГКП, это их ответственность, - поясняла «НГ» свою позицию предприниматель.

Кроме того, она считала, что ее энергопотребление значительно выросло еще и потому, что к ее сетям подключаются другие потребители. На подстанции, принадлежащей ГКП. Там, по ее словам, для этого имеются все условия.

Любовь Кузнецова не первый раз защищает свое дело в суде / Фото из архива «НГ»

- Трансформаторы мои и другого потребителя размещаются в одном шкафу без пломб и сигнальных лент, счетчик свободно болтается на проводах - подсоединяйся, кто хочешь, дверь в ТП-5 без замка, на какой-то болт закрывается, - рассказывала Кузнецова. - Я заметила, как только стали подсвечивать парк, который находится рядом с торговым домом, у нас потребление выросло.

Потом та же информация, сопровождаемая фото, звучала в суде.

В экономический суд обратилось ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» с иском о взыскании задолженности по договору в связи с неуплатой. Поставщик требовал от Кузнецовой выплаты 2 512 263 млн тенге. Эта сумма включала основной долг - а он у ИП был и в связи с увеличением потребления нарастал - и доначисление за 2021 и 2022 годы. Соответственно, 554 802 тенге и 653 212 тенге, то есть 1,2 млн тенге, почти половину предъявляемой суммы.

«17 октября 2022 года по заявлению ответчика была произведена проверка электросчетчика. В результате данной проверки был выявлен факт несоответствия трансформатора тока 150/5 (коэффициент трансформации 30), ранее начисление производилось по коэффициенту трансформации 20, трансформатор тока 100/5», - говорится в исковом заявлении.

Судья Роман ГАЛИМЖАНОВ выяснял, каким же образом возникло это несоответствие. Истец показал, что сотрудник коммунального предприятия Сарсенов, составляя акт после проверки счетчика в 2019 году, ошибочно указал трансформатор тока 100/5. Несмотря на то, что человек уже не работает в коммунальном предприятии, суду он пояснения дал.

Потом эту ошибку представитель истца Гульмира СЫЗДЫКОВА даже назвала халатной.

- Скажите, в проблемах вашего коммерческого учета моя доверительница виновата? - задал вопрос представитель ИП Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

Сыздыкова ответила, что нет.

Любовь Кузнецова в качестве ответчика обращала внимание суда на то, что потребление выросло не только из-за применения другого коэффициента трансформации, но и из-за банального воровства у нее электроэнергии. Сообщила, например, что, когда парк в апреле подсвечивали, ей за свет предъявили счет на 14 280 тенге, а когда в мае подсветку выключили - 11 850 тенге. Был сделан запрос акиму поселка Октябрьский, на территории которого находятся и торговый дом «Анара», и парк. Получен ответ - в рамках социальной ответственности бизнеса затраты по содержанию парка и его освещению с 2010 года несет филиал АО «Алюминий Казахстана», а в мае подсветка была частично отключена в связи с ремонтом в конторе организации.

Проблема в том, что именно электроприборы ТД «Анара» и филиала АО находятся в одном шкафу на подстанции, что, по мнению ответчика, недопустимо. Ну и питает подозрения, тем более что индивидуальный предприниматель и филиал компании «Алюминий Казахстана» раньше довольно долго конфликтовали, спорили, в том числе и в суде.

По итогам этого процесса исковые требования коммунального предприятия удовлетворены частично. Экономический суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить основной долг - 1 304 249 тенге, однако доначисление со стороны ГКП счел неправомерным.

Поясняя свое решение, судья Галимжанов сказал также о том, что несанкционированное подключение к сетям Кузнецовой не доказано, конкретные факты никак не зафиксированы. Отсутствие пломб на приборах, которые находятся на территории услугодателя, по мнению суда, ответственность не только ГКП, но и самого предпринимателя тоже. Нужно было составлять по этому поводу акты, обращаться с заявлениями о необходимости пломбирования.

- Обжаловать решение не собираемся, - ответила на вопрос «НГ» о будущих действиях Любовь Кузнецова, - я от основного долга и не отказывалась. Просто они мне в электронной счет-фактуре все одной суммой выставили. Я решила, что надо все-таки разделить. Что дальше? Хочу написать на имя директора ГКП заявление, чтобы мой счетчик установили на отдельный щит, опломбировали обязательно. И чтобы там были и мои пломбы... Буду настаивать на коэффициенте 20, потому что в магазине у меня трансформатор на 20 стоит... Еще думаю, что надо около их ТП поставить камеру, чтобы исключить возможность несанкционированного подключения. Понаблюдаем со всеми этими мерами, какое будет потребление. У нас ведь когда суды начались и контрольные замеры, уже снизилось потребление.