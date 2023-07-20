Прокуроры начали проверки детских лагерей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Фото:gov.kz

По сведениям Министерства просвещения, на сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственные, 100 – частные, 630 – палаточные. В июне функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

По поручению Генпрокуратуры территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам деятельности государственных, частных и палаточных лагерей. Проверить хотят условия проживания детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечение питанием и медпомощью.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

Напомним, что в середине июля алматинские школьники из категории "социально уязвимые слои населения" получили бесплатные путевки в детский лагерь, но были размещены в здании сауны.

Прокуратура города возбудила уголовные дела по двум статьям: 361 УК "Злоупотребление полномочиями" и 140 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".



