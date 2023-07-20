В Министерстве здравоохранения назвали среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин в Казахстане, а также самые распространенные болезни с летальным исходом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ответ на официальный запрос в Министерстве здравоохранения сообщили, что, по данным Бюро национальной статистики, средняя продолжительность жизни у мужчин составила 70,26 года, у женщин - 78,41 года.

Также сообщается, что в Казахстане на 100 тысяч населения чаще всего умирают от:

болезней системы кровообращения - 154,39 человека;

злокачественных новообразований - 68,76 человека;

болезней органов дыхания - 66,76.

Дети на 100 тысяч соответствующего населения от 0 до 14 лет чаще всего умирают от:

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин - 10,43 человека;

болезней нервной системы - 5,5 человека;

соприкосновения с горячими и раскаленными предметами - 3,93 человека.

Дети 15-19 лет чаще всего умирают в Казахстане от:

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин - 34,42 человека;

соприкосновения с горячими и раскаленными предметами - 17,01 человека;

других и неуточненных эффектов воздействия внешних причин - 15,77 человека.

Женщины на 100 тысяч соответствующего населения чаще всего умирают от:

новообразований (опухолей) - 48,14 человека;

болезней системы кровообращения - 49,7 человека;

болезней органов пищеварения - 29,33 человека.

Мужчины в основном умирают от:

болезней системы кровообращения - 148,59 человека на 100 тысяч населения;

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин - 136,59 человека;

болезней органов пищеварения - 59,91 человека.

Пожилые люди чаще всего умирают от:

болезней системы кровообращения - 859,51 человека;

болезней нервной системы - 940,73 человека;

болезней органов дыхания - 430,05 человека.



