20 июля 2023, 10:15

Продолжение.

После обращения к г-ну Жундубаеву по незаконным гаражам на ул. Гагарина, 17-23 вопросов ещё стало больше.



Эпизод первый. Суды и гаражи.

На владельцев гаражей, которым вынесены предписания, но не были исполнены, акимат г. Костанай подал иски в суд об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Вопрос к акимату - как долго вы намерены судиться? Не забывайте, пока вы судитесь, район продолжает жить с бомжами, закладками и в сраче! Возможно стоит перенять опыт у коллег из ВКО, а не разводить тягомотину в судах.



Эпизод второй. Гараж семьи Н.

Один гараж по предписанию владелец демонтировал, на второй гараж написал заявление, что никакого отношения к нему не имеет. Гараж был поставлен на учёт в качестве безхозного имущества. Почему семья Н. продолжает ставить машину в безхозный гараж?

Акимат, кто это должен контролировать?

Или можно лапши на уши навешать и спокойно пользоваться дальше гаражом?

Эпизод третий. Гараж семьи Г.

По двум заявлениям на предмет проверки этого гаража ни один акт земельная инспекция не смогла вручить. Или зем. инспекция вяло работает или семья Г .быстро бегает.

Вопрос к акимату - как вы работаете с хроническими уклонистами? И работаете ли вообще?

И в завершение - через 3 месяца будет ровно год, как я написала заявление.

Итоги: 4 гаража демонтировали из всего гаражно-сарайного незаконного "кооператива".

Земельная инспекция, акимат, как вы оцениваете свою работу по этому делу?