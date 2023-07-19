Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось, необходимо было подождать. Подробности рассказала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Оперуполномоченный отдела полиции района Б. Майлина Ерхан Хусаинов и пострадавшая

Чтобы ускорить процесс, женщина по совету подруги вступила в группу в WhatsApp «Куплю рубль». Здесь списалась с мужчиной, имени которого не знала, и договорилась купить 100 тыс. рублей по выгодному курсу. Следуя его инструкциям, перечислила нужную сумму в тенге на карту неизвестного и стала ждать поступления денег в ответ на карту ее дочери, которая живет в России.

- Сразу после обращения потерпевшей в полицию было начато досудебное расследование по ст. 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем». Подозреваемый был установлен после проведения необходимых оперативно-следственных и розыскных мероприятий. Им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тыс. тенге, - прокомментировал старший следователь Евгений ОБЕРТЫНСКИЙ.

Деньги вернули потерпевшей, которая поблагодарила полицию за оперативное раскрытие преступления.

- Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо не доверять сомнительным сделкам с незнакомыми людьми, которые сулят сиюминутную выгоду. Будьте внимательными и бдительными, - отмечают в полиции. - В ходе расследования было также установлено, что и в чате, в который вступила женщина, не раз говорилось о действиях мошенников. Но эту информацию потерпевшая проигнорировала.