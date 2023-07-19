Инцидент произошел 17 июля в Житикаре. В 19:32 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в гараже в центральной части города по ул. Аксау Акына. Когда на место прибыли пожарные, на огороженной территории из открытых ворот отдельно стоящего бетонного гаража шел дым.

- В работу включилось звено газодымозащитной службы в составе трех человек. В задымленном помещение гаража, площадь которого более 200 кв.м., открытым пламенем горели мебель, доски канистра и эл. провода, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пожарные, рискуя своей жизнью, эвакуировали 2 газовых баллона объемом 50 л. и два 40-литровых кислородных баллона, предварительно охладив их.

В течение одного часа спасатели боролись с огнем. В 20.39 пожар на площади 60 кв. м. полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники ПЧ-12 г. Житикары.