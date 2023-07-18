Преступление произошло в поселке Мендыкара. В полицию позвонил житель районного центра, который сообщил, что возле дома он обнаружил труп мужчины.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая установила, что на теле погибшего имеются видимые признаки насильственной смерти.





- По данному факту было начато досудебное расследование по статье 106 ч 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Поведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насильственной смерти от полученных телесных повреждений, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что они вместе пили, а затем поссорились. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался.



Подозреваемый арестован, проводятся необходимые следственные действия.