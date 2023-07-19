Жители дома № 4 по у. Курганской сообщили в ситуационный центр Ikomek, что при укладке теплотрассы рабочие повредили асфальт на подъездной дороге к их двору. Эту жалобу на аппаратном совещании 17 июля прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Не восстановили после себя! - обратился он к директору ГКП "КТЭК".

Асфальт за остановкой резко обрывается. А раньше он там был

В службе Ikomek уточнили корреспонденту "НГ", что теплотрассу укладывала компания «Строй Элит Дом», а КТЭК выдала разрешение на эти работы. А в стройкомпании пояснили - теплотрасса ведет к ЖК "Австрийский", но все восстановительные работы в местах, где было нарушено благоустройство, провели еще в прошлом году.

На въезде во двор лежит новый асфальт

Корреспондент "НГ" вечером 18 июля обошла двор дома № 4 по ул. Курганско. Подъезды к нему действительно восстановлены. Видно, что асфальт оносительно новый. Но жители дома показали участок, где спустя год после строительных работ не восстановили тротуар.

- Вот здесь раньше был асфальт, - показывает женщина территорию вдоль автодороги позади дома, - Видите, раньше тротуар был до этих заборов, а сейчас люди протоптали "козью" тропу, чтобы пройти в магазин. Все идут мимо моих окон.

Марат Жундубаев на совещании обозначил срок - до конца недели восстановить дорогу. Поручение было также адресовано и ГКП «Костанай-Су». Судя по комментариям акима, предприятие некачественно восстановило асфальт на ул. Фролова.

- И вообще сделайте для себя аксиому: вы работаете, а потом после этого приезжает ваш заместитель и проверяет - все ли сделали, - продолжил Жундубаев. - Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке что ли? Закройте этот вопрос! В целом надо поставить системную работу.

Фото Сауле КУАНБЕК