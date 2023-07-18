Авиакомпания игнорировала просьбы вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы, передает Informburo.kz.

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На авиакомпанию FlyArystan собираются подать в суд за проигнорированные обращения более десяти пассажиров, сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей.

По данным комитета, обращения от пассажиров в адрес авиакомпании поступают регулярно. Все обратившиеся требуют одного – возврата денежных средств за неиспользованные авиабилеты.

"Как правило, пассажиры используют удобные для них виды связи: телефонные звонки в офисы авиакомпании, письменные обращения через аэропорты, а также социальные сети. Но обращения авиакомпания проигнорировала и денежные средства не вернула. Денежные средства по отменённым рейсам не выплатили", – говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что после обращения пассажира авиакомпания должна предложить добровольный алгоритм по возмещению причинённого убытка.

"Если в течение десяти календарных дней ответа не последовало или авиакомпания отказывается устранить нарушения, то гражданин вправе обратиться в Комитет гражданской авиации, либо за консультацией в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей. Департамент поможет составить исковое заявление в суд, а также может участвовать в суде в качестве третьего лица, защищая права потребителей", – отметили в Комитета по защите прав потребителей.