Прения по делу 27-летней Айсулу ДЕРИПСАЛИ, бывшей воспитательницы яслей-сада № 61, проходили в суде № 2 Костаная в течение двух дней: 17-го и 18 июля. Сегодня же судья огласил приговор и разъяснил принятое им решение.

- Прошу признать Дерипсали виновной по ст. 141 УК РК и назначить ей 1 год ограничения свободы с пробационным контролем, - заявила в прениях государственный обвинитель Жанна НАКОНЕЧНАЯ. - В качестве дополнительного наказания назначить лишение права занимать должности в педагогической сфере сроком на 1 год и 6 месяцев. Смягчающим обстоятельством признать чистосердечное раскаяние и полное признание вины подсудимой.

Отец мальчика Марат МАГАУИ, участвовавший в процессе онлайн, сказал, что полностью согласен с мнением гособвинителя и такое наказание его устраивает.

Адвокат подсудимой Жанар ШОПАГУЛОВА просила учесть, что мальчик не слушался воспитательницу, бил по голове другого ребенка, на замечание не отреагировал, встал ногами на стул.

- Все произошло случайно, - отметила адвокат. - Она несколько раз извинилась за свой проступок, раскаялась. Отзывы родителей только положительные о ней. У нее два высших педагогических образования. Прошу учесть ее молодой возраст и отсутствие работы при назначении наказания.

- У вас есть видео, что мой ребенок бил другого? - отреагировал в реплике Магауи. - И по поводу положительных отзывов о подсудимой. Если она видела, что сын стоит на стуле, она же понимала, что, если придвинет стул, то он упадет. Любой адекватный человек это понял бы, а тем более педагог. Я считаю, что это был акт агрессии со стороны Дерипсали за непослушание моего ребенка. Это мое мнение.

Подсудимой предоставили последнее слово.

- Еще раз извините, я не хотела, чтобы так получилось, - обратилась она к отцу мальчика. - Больше мне добавить нечего.

Судья признал Дерписали виновной в неисполнении своих обязанностей и причинениее умышленного вреда здоровью ребенка. Назначил 1 год ограничения свободы с пробационным контролем и лишил права занимать должности в педагогической сфере на 1 год.

Судья Нурлан БЕКИШЕВ разъяснил, что Айсулу Дерипсали впервые совершила правонарушение, хорошо характеризуется по месту работы.

- Она еще молодая девушка, это стало для нее уроком, - сказал судья. - К смягчающим обстоятельствам суд отнес также чистосердечное раскаяние и полное признание вины.

Он также отметил, что квалификация деяния выбрана правильно, хотя адвокат Жанар Шопагулова и просила переквалифицировать дело на более мягкую статью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Будет ли подсудимая обжаловать приговор, ее адвокат не уточнила. Сама Айсулу рыдала после приговора и долго не могла прийти в себя.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ