Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе" стартовало 17 июля.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, за первый день ювенальными полицейскими привлечено:

- допущение нахождения несовершеннолетних вне жилища после 23.00 без законных представителей (ст. 442 КоАП) - 56 законных представителей,

- невыполнение родителями обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних (ст. 127 КоАП) - 8 законных представителей,

- выявлено 2 несовершеннолетних в состоянии опьянения - в Лисаковске и Житикаре. Их законных представителей привлекли к ответственности по ст. 440 КОаП - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Им грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей или 17 тысяч тенге.

Кроме того, 17 июля выявили и поставили на профилактический учет 15 неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних. Проверили по месту жительства - 284 неблагополучных семей (всего состоит 1026, в них 1044 детей) и 248 несовершеннолетних (всего на учетах ОВД состоит 849).

Всего в первый день ОПМ было задействовано 430 сотрудников полиции, 46 представителей образования, 18 здравоохранения и 22 местных исполнительных органов.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО