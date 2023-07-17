Дело бывшей воспитательницы ясли-сада № 61 Айсулу ДЕРИПСАЛИ, обвиняемой в том, что 28 июня прошлого года она выдернула стул из-под ребенка и тот получил перелом ключицы, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 17 июля.

Перед началом допроса подсудимой ее адвокат еще раз спросила отца мальчика, желаете ли он примириться. Тот категорически отказался.

- Тогда я прошу суд прекратить уголовное преследование моей подзащитной по следующим основаниям, - сказала адвокат. - Моя подзащитная признает вину по ст. 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью), на которую мы неоднократно ходатайствовали переквалифицировать дело. Но оно по-прежнему рассматривается по ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья ребенка). Сейчас просим переквалифицировать дело, но из-за безосновательного затягивания рассмотрения свыше 8 месяцев просим его прекратить.

Отец пострадавшего ребенка заявил, что не согласен с этой просьбой.

- Если дело прекратят, я дойду до Верховного суда, до правоохранительных организаций, я этого так не оставлю, - сказал он.

Государственный обвинитель Жанна НАКОНЕЧНАЯ просила отклонить ходатайство адвоката:

- Дело не затягивали, провели все следственные действия, допросили свидетелей, изучили материалы дела.

- Всем известно, что процессуальные сроки нарушены, за которыми должно наблюдать государственное обвинение, - возразила адвокат. - Это одноэпизодное дело рассматривают уже почти год. Никакие экспертизы толком не назначались, с чем связано затягивание - непонятно. Моя подзащитная вину признала, раскаялась, попросила прощение, согласна на примирение. Но потерпевшую сторону все не устраивает.

Отец мальчика еще раз сказал, что считает раскаяние подсудимой неискренним.

Судья Нурлан БЕКИШЕВ принял решение - для прекращения дела нет оснований. Обжалованию оно не подлежит. Начался допрос подсудимой.

- В тот день мы играли в игру - изучали животных, мальчик плохо себя вел, - сообщила суду Айсулу Дерипсали. - Он бил по голове другого мальчика, я сделала замечание, он не послушался. Тогда я хотела подвинуть к себе стол, но он нечаянно упал. Я сразу прижала ребенка к себе, посадила на колени, потом отвела к медсестре. Она попросила поднять его обе руки, он поднял, потом пошел играть с другими детьми. Когда пришла мама, он расплакался, я все ей рассказала, несколько раз извинилась, но мама сразу сказала, что они будут судиться.

Во время показаний Депипсали плакала, еще раз повернулась к отцу мальчика, извинилась и сказала, что готова к примирению.

Подсудимая говорит только на казахском языке, поэтому в деле участвует переводчик, которого сегодня подключили онлайн

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ