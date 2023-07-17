Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Казахстана обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учётом большей функциональности и доступности, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве проанализировали международный опыт, передает Informburo.kz.
С учетом проведённого анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран, в состав аптечки включили:
- марлевые бинты (стерильные и нестерильные),
- эластичные бинты,
- перевязочный пакет,
- медицинский лейкопластырь,
- ножницы тупоконечные, металлические,
- карманную маску для искусственной вентиляции легких,
- косынку-бандаж для перевязки,
- спасательное одеяло,
- мгновенный пакет со льдом,
- свисток,
- фонарь,
- футляр для аптечки,
- блокнот,
- карандаш,
- влажные салфетки (антисептические),
- перчатки,
- жгут,
- рекомендации по использованию содержимого аптечки для оказания первой помощи пострадавшему.
"Аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям. На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки поражённого участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению", – сообщили в Минздраве.
Новый состав аптечки для оказания первой помощи утверждён приказом министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.