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Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи

17 июля 2023, 09:30 |  Государство

Министерство здравоохранения Казахстана обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учётом большей функциональности и доступности, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве проанализировали международный опыт, передает Informburo.kz.

 

С учетом проведённого анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран, в состав аптечки включили:

  • марлевые бинты (стерильные и нестерильные),
  • эластичные бинты,
  • перевязочный пакет,
  • медицинский лейкопластырь,
  • ножницы тупоконечные, металлические,
  • карманную маску для искусственной вентиляции легких,
  • косынку-бандаж для перевязки,
  • спасательное одеяло,
  • мгновенный пакет со льдом,
  • свисток,
  • фонарь,
  • футляр для аптечки,
  • блокнот,
  • карандаш,
  • влажные салфетки (антисептические),
  • перчатки,  
  • жгут,
  • рекомендации по использованию содержимого аптечки для оказания первой помощи пострадавшему.

"Аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям. На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки поражённого участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению", – сообщили в Минздраве.

Новый состав аптечки для оказания первой помощи утверждён приказом министра здравоохранения  РК от 10 июля 2023 года.