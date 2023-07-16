Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023». У подозреваемого при обыске было изъято более 3 кг синтетических наркотиков.

- Кроме того, в дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной "синтетики", что составляет особо крупный размер, - прокомментировал задержание 31-летнего жителя области начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».

В полиции отметили, что с начала проведения ОПМ в области изъято более 10 кг различных наркотических средств.