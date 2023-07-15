12 июля в шести городах задержали 18 предполагаемых участников массовых беспорядков в Алматы во время январских событий, передает Informburo.kz.

МВД провело три спецоперации по задержанию группировки, лидером которой является Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, сообщает Polisia.kz.

Как отметили в полиции, несмотря на то, что лидер и основные участники ОПГ арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования.

Пресечение криминальной деятельности ОПГ проводилось в три этапа.

"Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого "правой рукой" Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу Нойс, объявленного в международный розыск. Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы", – сообщили в МВД.

На втором этапе спецоперации ликвидировали канал финансирования ОПГ, контролируемого ещё одним помощником Дикого Арманa, известным в криминальных кругах по прозвищу Карась.

"С 25 по 26 апреля в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области провели более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК о создании и руководстве организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы", – говорится в сообщении.

12 июля, на третьем этапе спецоперации, одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан задержали 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время январских событий. Во время обысков у них изъяли несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозную литературу, а также одежду, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.