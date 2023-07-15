Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
15 июля 2023, 10:21 | Происшествия
ДТП произошло 14 июля на пр. Абая, 2 недалеко от бани "Рахат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, автомобиль "KIA" не уступил дорогу мотоциклу.
В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в реанимацию.
Последние новости
15.07.23 15:54 «Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
15.07.23 14:54 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
15.07.23 14:28 Более 80 участников группировки Дикого Армана задержали в Казахстане. В том числе и в Костанае
15.07.23 12:58 Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
15.07.23 09:22 Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
14.07.23 20:00 Занижали промилле, уводили от административной ответственности - Дело главврача Центра психического здоровья рассматривают в суде Костаная
14.07.23 17:31 В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.