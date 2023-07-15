ДТП произошло 14 июля на пр. Абая, 2 недалеко от бани "Рахат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, автомобиль "KIA" не уступил дорогу мотоциклу.

В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в реанимацию.