Новости

Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае

15 июля 2023, 10:21 |  Происшествия

ДТП произошло 14 июля на пр. Абая, 2 недалеко от бани "Рахат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, автомобиль "KIA" не уступил дорогу мотоциклу.

 

В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в реанимацию.