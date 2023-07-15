Более сорока работ, выполненных в техниках сухого и мокрого валяния, – результат труда учениц курсов традиционных казахских ремёсел, организованных ОФ «Qoloner».

В марте этого года Общественный фонд «Qoloner» открыл интересный проект по бесплатному обучению желающих различным национальным казахским ремёслам. Денег за курсы и впрямь не брали, по договору отплатить за полученные знания и умения следует участием в выставках и изготовлением заказов на сувенирную продукцию в национальном стиле. Условия более чем привлекательные, поэтому желающие пройти курсы ремёсел нашлись без труда. Самым популярным среди учеников школы мастеров видом прикладного творчества стало войлоковаляние, уже дважды проводился набор учениц, успешно завершивших обучение. Изделия, которые можно считать аналогом дипломных работ, и стали основой выставки «Ою-өрнек құпиясы», размещенной на втором этаже картинной галереи.

Д. Қыпшақбаева, Баскур "Петроглифы", фетр, аппликация

Из войлока можно делать массу красивых и полезных вещей: от панно и картин для декорирования интерьера, до вполне утилитарных предметов одежды и аксессуаров.

- Всё, что вы сегодня видите, представлено здесь благодаря талантливым педагогам нашего фонда ремесленников,- обратилась к посетителям выставки координатор проекта, руководитель ОФ ремесленников Костанайской области «Qoloner» Сауле КАБИДУЛОВА. – Наши ученицы создали очень выразительные работы и их уже можно называть мастерами. Идея выставки возникла спонтанно, экспозиция делалась в рекордно короткие сроки. И у нас всё получилось.

Карта Казахстана, мокрое и сухое валяние, коллективная работа

Сауле Кабидулова рассказала, что самый необычный и довольно большой экспонат был создан коллективно мастерицами всего за три дня. Он представляет собой войлочную карту Казахстана, на которой каждая область обозначена своим символом. Для Костанайской области таким символом стал сайгак. На фоне этой карты родной страны фотографировались все посетители выставки, ведь другой такой нет.

Б. Баталова, "Қазақ балалары", мокрое и сухое валяние

Участников проекта фонда «Qoloner» обучали секретам работы с войлоком Светлана Шалунова, Баян Баталова, Динара Кыпшакбаева, Наталья Шарова. С такими преподавателями процесс освоения ремесла становится увлекательнейшим. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что начинающие мастерицы влюбились в своё новое хобби. И, похоже, это любовь на всю жизнь.

- Раньше опыта работы с войлоком у меня не было, всему научилась здесь,- сказала Алмагуль УАИСОВА. – Я так рада, что прошла обучение, две недели пролетели незаметно. Никогда не брошу это занятие, буду делать разные вещи для себя, для своих детей, для родных.

Некоторые мастерицы планируют идти дальше и не собираются ограничиваться только подарками для круга близких людей. Для преподавателя гимназии им. М. Горького Айгуль БЕКБОЛАТОВОЙ войлоковаляние теперь стало ещё одним делом всей жизни, наряду с педагогикой.

- Я помню, как в детстве открыла бабушкин сундук и увидела в нём цветную овечью шерсть, пряжу, старое веретено, которое храню по сей день, тогда для меня это было настоящим сокровищем, - поделилась мастерица. – Это было первое знакомство с войлоком, не переросшее в увлечение. Но заряд вдохновения был получен. И когда я увидела объявление о курсах ремёсел, записалась без колебаний. Научилась делать панно, броши, сумочки. Люблю совмещать в одной работе сухое и мокрое валяние. Люблю работать как с традиционными орнаментами, так и с рисунками, олицетворяющими в моём понимании природу нашей области: сайгаками, тюльпанами, ярким степным солнцем.

А. Бекболатова, "Тобольский мыслитель", мокрое и сухое валяние

В будущем Айгуль планирует научиться делать войлочную одежду, для этого хочет взять дополнительно уроки нунофелтинга у рудненской мастерицы Натальи Шаровой. А ещё в планах открыть свою мастерскую, изготавливать востребованную продукцию, мечтает, чтобы её хобби переросло в крепкий творческий бизнес.

- Всё, что нужно, чтобы овладеть искусством валяния войлока – это кропотливость, внимание, любовь, - говорит Айгуль. – И немного усидчивости. Тогда всё получится.

Посмотреть на работы мастериц войлоковаляния можно в течение месяца, пока «Ою-өрнек құпиясы» не сменит другая выставка.

Г. Дюсембаева, "Петроглифы Казахстана", мокрое и сухое валяние

Декоративные тарелки, мокрое и сухое валяние

Д. Қыпшақбаева, "Тобольский мыслитель", мокрое и сухое валяние