С января 2024 года 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"С 1 января 2024 года в рамках пилотного проекта постановка на воинский учет 17-летних юношей станет автоматической. Инициатива оборонного ведомства была поддержана премьер-министром, заинтересованными госорганами, акиматами столицы, городов республиканского значения и областей.

Ее реализация стала возможной благодаря модификации и интеграции информационных систем государственных органов, что позволило обеспечить полный охват воинским учетом мужского населения страны в возрасте от 16 до 60 лет", - сообщили в ведомстве.

Сейчас приписка граждан мужского пола, которым исполняется семнадцать лет, проводится ежегодно. Процедура предполагает обязательное определение степени годности к воинской службе.

Для этого организации здравоохранения осуществляют профилактические медицинские осмотры с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением детей от месяца до 18 лет. Причем в возрасте от 15 до 18 лет врачи общей практики с учетом заключения профильных специалистов и лабораторно-диагностических исследований проводят комплексную оценку состояния их здоровья. Данные об этом отражаются в информационной системе Минздрава, интегрированной с Минобороны.

Ежегодно на воинский учет ставят около 120 тысяч 17-летних юношей.

Как заверили в Минобороны, автоматизация услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге бюджетных средств, ежегодно выделяемых акиматам для организации и проведения приписки к призывным участкам. Средства идут на оплату труда членам медицинских комиссий, услуги по доставке юношей из отдаленных сельских округов в военкоматы, канцелярских товаров и другое.