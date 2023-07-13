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"Тобол" совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций

Vesti.kz

13 июля 2023, 21:56 |  Спорт

В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный "Тобол" со счетом 2:1 обыграл финский клуб "Хонка", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.

Во втором тайме футболисты "Тобола" сумели сделать камбэк и одержать итоговую победу благодаря дублю Милана Вукадиновича.

Сначала на 62 минуте сербский полузащитник сравнял счет. А на 75 минуте он забил победный мяч.

Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).

Победитель противостояния "Тобол" - "Хонка" во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский "Базель".

Фото Ксении РЕБИК