"Тобол" совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций
Vesti.kz
13 июля 2023, 21:56 | Спорт
В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный "Тобол" со счетом 2:1 обыграл финский клуб "Хонка", сообщают Vesti.kz.
Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.
Во втором тайме футболисты "Тобола" сумели сделать камбэк и одержать итоговую победу благодаря дублю Милана Вукадиновича.
Сначала на 62 минуте сербский полузащитник сравнял счет. А на 75 минуте он забил победный мяч.
Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).
Победитель противостояния "Тобол" - "Хонка" во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский "Базель".
Фото Ксении РЕБИК
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