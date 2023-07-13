Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали 23-летнего мужчину, у которого были обнаружены свертки синтетического психостимулятора «PVP» общей массы более 50-ти грамм.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО



По данным полиции, мужчина занимался сбытом наркотиков через мессенджер Телеграм в городах Рудный и Лисаковск, где и оставлял «закладки». Приблизительная стоимость конфискованной партии - полмиллиона тенге. Теперь рудничанину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый не имеет судимости, ранее не привлекался по подобным делам.

Фото Сауле КУАНБЕК

- В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное расследование по статье 297 УК РК «Сбыт наркотических веществ», - прокомментировал заместитель начальника управления по противодействию наркоприступности департамента полиции подполковник полиции Ермек САГЫНДЫКОВ.

Полицейский отметил, что подобные задержания случаются ежемесячно. Всего с начала года было изъято порядка 4-х кг синтетических наркотиков, что в два раза больше, чем за весь 2022 год.