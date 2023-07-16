Наверно, это можно назвать зеленым смузи или еще как-нибудь красиво. Сути дела не меняет. Бесценный напиток для знойных дней получается из кисломолочных продуктов и огородной зелени. Отлично идет на завтрак, обед, ужин. В дикую жару как самостоятельная еда. В жару, градусов на пять ниже, отлично дополняет вторые блюда. Даже жареную картошку им запивать хорошо.

Смузи с травами и огурцом - отличная еда на время жары

Приготовление максимально простое. Зелень рубим. Огурец освобождаем от кожуры, хотя это и не очень обязательно. Все высыпаем в стакан блендера, добавляем кефир или ряженку, или йогурт, немного соли, чуть-чуть перца. Взбиваем до пены. В стакан кладем пару кубиков льда - у меня это замороженный настой мяты. Заливаем зеленым смузи и завтракаем.

Вариантов наполнения кисломолочки - не перечесть. Самые популярные - укроп-петрушка-огурец. Для экспериментаторов - к огурцу добавить рукколу и растертый в ступке грецкий орех. Для тех, кто любит зелень с ярким вкусом, - зеленый базилик, кинзу. Можно и фиолетовый использовать, но цвет напитка тогда не очень симпатичным получается.

Но главный плюс такого смузи в том, что он охотно поглощает и зелень, которую многие недолюбливают. Умом понимают, что шпинат, листовой салат чрезвычайно полезны, но больше листика в громадном бутерброде в себя запихнуть не могут. Вот для них такой смузи - выход. Конечно, вместе с этими почти безвкусными зеленными надо класть что-то с выраженным вкусом, хотя бы те же укроп и петрушку.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ