Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено. Есть и «во-вторых», и «в-третьих»... Что можно предпринять, как защититься, обсуждали на заседании регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области.

Сами делаем его серым

Вел его председатель совета, ставший депутатом нижней палаты Парламента РК Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. Участвовали в основном представители разных подотраслей АПК - производители зерна, молока, мяса, переработчики этого сырья, производители других продуктов питания.

Проверить качество популярных российских брендов намерены в РК / Фото Галины КАТКОВОЙ

Начали с обсуждения ситуации на зерновом рынке - самой понятной для большинства присутствующих и серьезно задевающей их интересы. Чем? Ценой на зерно прошлогоднего урожая. В ее формировании первую скрипку играют не агротехнологии, качество пшеницы, затраты конкретного производителя, а давление рынка РФ. И сейчас она на продовольственную пшеницу едва достигает 85 тыс. тенге за тонну.

- Как так получилось? Зерно соседей заходит к нам беспрепятственно, мы же все-таки в едином экономическом пространстве, и перемещение такого рода продукции обычно не вызывает сложности, - делился мыслями депутат. - И серым импорт становится не в момент пересечения границы, а когда ввезенное чужое зерно превращается в казахстанское, произведенное якобы нашими крестьянскими хозяйствами. Так что вопросы не только к людям, которые стоят на границе. Вопросы к нам же, сельхозникам, к тем КХ, которые легко выписывают документы на российское зерно как на свое, да и существуют порой только на бумаге, только для выписки подобных документов. Люди не думают, что завтра они же сами и пострадают от того, что цена упадет.

Есть данные, что через пост «Кайрак» с конца прошлого года до апреля нынешнего было ввезено около 1,5 млн т такого зерна. Ходжаназаров считает, что это и обрушило цену со 125 тысяч тенге до 85.

Айдарбек Ходжаназаров: «Мы бедная страна, а открыты, как богатая...» / Фото пресс-службы НПП

- Что такое для РФ с экспортным потенциалом 60 млн т зерна направить в Казахстан 1,5-2 млн т? Да ничего. А наш зерновой рынок с экспортным потенциалом в 6 млн т будет пребывать в тяжелом состоянии, - продолжил он. - Что делать? В этом году после долгих обсуждений наконец ввели жесткие ограничения на ввоз зерна автотранспортом до 10 октября. И это дало эффект - падение цены хотя бы остановилось. ДГД Костанайской области, если не ошибаюсь, сейчас проводит большую работу по выявлению КХ, которые легализуют импортное зерно. А я намерен, когда осенью вернемся в парламент, настаивать на продлении запрета.

Проверять надо

Интересно, что почти по зерновой схеме, оказывается, действуют и производители куриных яиц.

- Мы под увеличительным стеклом антимонопольного органа постоянно, - сказал директор ТОО «Жас канат 2010» Кайрат МАИШЕВ, - нас без конца проверяют, а в это время параллельно на нашу территорию спокойно ввозится яйцо без маркировки, потом его уже здесь выдают за домашнее и реализуют большими партиями. Мы это знаем, у нас есть список таких «партнеров» по реализации.

Еще один рынок, который испытывает мощное давление со стороны соседей, - рынок молочных продуктов. Мажилисмен утверждает, что первый его депутатский запрос после избрания был как раз по мерам борьбы с серым импортом и ограничение ввоза некачественных продуктов, в частности, молочных.

- Чтобы нашему производителю попасть на российский рынок, ему нужно доказать, что его продукция соответствует заявленным параметрам качества. А мы принимаем импорт с другой установкой: вот когда начнут жаловаться на товар, тогда, может, обратим внимание на то, из чего он сделан. Нет, с нашей стороны тоже надо вводить презумпцию виновности, - заявил Ходжаназаров в Костанае, - докажи, что твой товар хорошего качества и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Тем более что поводов сомневаться в этом достаточно. Наша рабочая группа инициировала проверки на качество, безопасность, соответствие заявленным составам продукции пяти российских заводов. И они эти проверки не выдержали. Импорт их сейчас запрещен. Это, например, продукция Южного молочного завода с Кубани, продукция оренбургского производителя под маркой «Летний луг». У нас есть намерение провести похожие проверки по бренду «Простоквашино», по «Шадринскому» молоку. Посмотрим на результат.

Кстати, еще в мае прошлого года российское издание «КоммерсантЪ» писало, что Россельхознадзор выявил растительные жиры в продукции кубанского производителя ООО «Южный молочный завод».

Америка, но бедная

На встрече местные предприниматели, говоря о проницаемости наших торговых рубежей, отметили, что в Костанайскую область не только российское зерно течет рекой и его очень жалуют мельники, но и сырое непастеризованное молоко стали ввозить.

Спикер встречи рассказал об индексе открытости рынка. И по его данным получается, что казахстанский рынок сегодня открыт почти так же, как рынок Америки.

- Только идеология у них другая. Они богатая страна, но инвестируют в высокие технологии и считают, что их житель должен работать более эффективно, используя эти технологии. А огурцы для американца по-простому пусть растит кто-нибудь другой, чье рабочее время не так дорого стоит. Поэтому помидоры везут из Мексики, мясо из Аргентины. А мы бедная страна, но решили, что можем позволить себе жить, как богатая, - сказал депутат, - хотя на самом деле и близко пока не можем себе этого позволить. Мы должны защищаться от чужой товарной экспансии. Грамотно, цивилизованно, но должны. Тем более что речь идет прежде всего о качестве импорта, а значит, о здоровье наших граждан.

В заключение он добавил, что фитосанитарная служба - прекрасный инструмент нетарифного регулирования, надо его более активно, чем сегодня, использовать.