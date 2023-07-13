12 июля, около 3.35, возле мечети «Марал Ишан» (напротив ТРЦ MART - «НГ») водитель автомобиля ВАЗ -2106 уходил от полицейского преследования, не справился с управлением и врезался в железное ограждение. Об этом сообщили наши подписчики.

За рулем «ВАЗ-2106» находился подросток, который угнал автомобиль у отца

- Ночью 12 июля на пересечении пр. Абая и ул. Павлова заметили подозрительную машину марки «ВАЗ». На законное требование об остановке водитель не отреагировал и врезался в ограждение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции установили, что за рулем находился 16-летний подросток, который взял без спроса машину отца и решил покататься.

В настоящее время автомобиль водворен на специализированную стоянку по ул. Киевская. Материалы дела направлены в административный суд.

Фото предоставлено подписчиками «НГ»