Температура воздуха днем в Костанае доходит до 40 градусов. Горожане спасаются от жары на берегах Тобола. С трагическими последствиями.

Гагаринская плотина. Здесь быстрое течение, а на бетонной плите легко поскользнуться

- Основные причины гибели людей на воде - купание в необорудованных и запрещенных участках, посещение водоемов в состоянии алкогольного опьянения и переоценка собственных сил, - отметил 10 июля на брифинге начальник управления ДЧС Костанайской области Жанат АСЫЛБЕКОВ. - Вечером 6 июля на Каратомарском водохранилище, на турбазе «Параллель» в районе Б. Майлина, утонул 55-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 7 июля на р. Айят в этом же районе, возле базы отдыха «Золотая рыбка», 36-летний мужчина утонул во время купания в оборудованном для купания месте, заплыл за запрещающие знаки и ограничительные буйки. 8 июля в двух километрах от Тобыла, в необорудованном для купания месте, в р. Тобол утонул 22-летний парень. Он отдыхал с друзьями на Гагаринской плотине.

Как сообщил «НГ» очевидец последней трагедии, на помощь тонувшему кинулись два молодых парня, но спасти не успели. При этом возмущенно добавил, что на месте не было сотрудников ДЧС, попросил властей закрыть плотину для прохода людей и купания, так как «это слишком опасное место».

Но дело в том, что это место как раз и закрыто для купания, о чем каждое лето напоминают сотрудники ДЧС. А на помощь тонувшему кинулись как раз спасатели, но не успели - водоворот затянул.

11 июля корреспондент «НГ» посетил Гагаринскую плотину. Тонут здесь купающиеся каждое лето. Заехал со стороны пр. Назарбаева и ул. Набережной. Здесь в воду спускаются две бетонные плиты, по которым очень быстро стекает вода, из-за этого легко можно поскользнуться.

Народа не было. Купался только мальчик 10-12 лет. При виде журналиста с фотоаппаратом постарался как можно быстрее плыть к берегу, а вскоре и вовсе ушел в сторону городского пляжа.

Знаков «Купание запрещено» корреспондент не увидел, нет и спасательных пунктов или вышек. Зато полно мусора: стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков, пластиковые пакеты, картонные коробки...

- Сейчас в Костанае есть 3 официальных пляжа, где разрешено купаться: это бесплатный городской пляж в районе старой набережной и триатлон-парка, пляж базы отдыха «Мохито», пляж «Мишутка» в жилом массиве Амангельды и пляж возле ресторана «Ак Шанырак», который хоть и включен в список официальных, но так как ресторан сейчас находится на продаже, в этом году еще не открывался, - пояснил «НГ» старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Курмангазы ТАУЕКЕЛОВ. - Также в Костанае есть 3 мобильных спасательных поста: один за базой отдыха «Мохито» - там, где купаться запрещено, на Гагаринской плотине и еще один на территории городского пляжа, где находится и спасательная вышка. И еще один ближайший официальный пляж находится на берегу Тобола со стороны города Тобыла.

Он пояснил: когда на Гагаринской плотине начал тонуть парень, к нему на помощь из мобильного поста побежали двое спасателей. Но парня затянуло в водоворот, помочь уже не успели.

- Сейчас в области на пяти мобильных постах работают 72 спасателя, в Костанае такие посты выставлены в самых опасных местах, - отметил Тауекелов. - В остальных местах, где купание запрещено, спасатели, сотрудники ДЧС области совместно с полицией проводят рейды.

В мае 2023 года, до начала купального сезона, сотрудники ДЧС на водоемах в Костанае выставили 17 знаков «Купание запрещено». Сейчас их осталось всего 5-7. Например, есть за пляжем «Мохито» или на озере «Тарелочка» в микрорайоне Аэропорт.

- На Гагаринской плотине мы ставили два таких знака с двух сторон (на въезде со стороны пр. Назарбаева и со стороны горпляжа - «НГ»), - пояснил Курмангазы Тауекелов. - Но проблема в вандализме и мародерстве людей: если ставим деревянные знаки, то их ломают, а если железные, то сдают на металлолом. Планируем поставить опять запрещающие знаки в местах, где купание запрещено, в частности, на Гагаринской плотине в ближайшее время, но обычно бывает такое, что утром мы их ставим, а вечером уже они либо сломаны, либо пропали.

Фото Андрея СКИБЫ