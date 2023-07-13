Вечером 12 июля корреспонденты «НГ» заметили в триатлон-парке кучу сухих пеньков и спиленные стволы живых деревьев. Тополя и березы с сочными листьями вповалку лежали на молодых елочках — спиленные деревья не то, что не потрудились вывезли, а еще и завалили ими другие! «НГ» попросила комментарий в отделе ЖКХ.

- В триатлон-парке была вырубка мертвых деревьев и кронирование высохших верхушек, - пояснил «НГ» главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ. - Когда кронировали сухие верхушки одних деревьев, то, возможно, под пилу попали и ветки стоящих рядом живых деревьев. Под такую обрезку попало пару деревьев. Все это делалось ради эстетики. Не могут же деревья быть разного уровня...

На ироничное замечание корреспондента «НГ», а не вырубить ли тогда все деревья города на одну высоту «ради эстетики», представитель отдела ЖКХ ничего не ответил. Мы также заметили, что под горячую руку «озеленителей» попали не только живые ветки, а целые стволы, и не «пары деревьев», а как минимум с десяток. Это доказывают наши видео, на которых штабелями лежат 3-5-метровые стволы живых деревьев.

- Я видел ваше видео, но уверяю, спилили только ветки и у нескольких деревьев, - настаивал Кайратулы. - Сухостой вырубали и кронировали, потому что скоро в триатлон-парке появится система полива, и если мы его не уберем, то потом сложно будет проводить систему.

В мае этого года в триатлон-парке Костаная началась реконструкция стоимостью 1,5 млрд бюджетных тенге. За эти деньги планируется сделать несколько детских и спортивных площадок.