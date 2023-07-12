Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, передает Informburo.kz.

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретённых активов, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно закону, механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, связанных с лицами, имеющими влияние и власть. Закон распространяется на людей, которые занимают или занимали ответственные госпосты, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также на аффилированных с ними граждан.

Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше порога в 13 млн МРП (44,85 млрд тенге или порядка 100 млн долларов).

Работу по возврату активов будет вести уполномоченный орган, который будет проводить мониторинг и анализ информации. Будет определяться круг лиц, вовлечённых в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретённых активов, он будет вносить комиссии по возврату активов предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий реестр.

Закон чётко определяет критерии, при наличии которых у уполномоченного органа могут возникать основания для сомнений:



- несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов;

- приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога.



Комиссия принимает решение о включении лиц в реестр, а также с учётом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.

В случае включения граждан в реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности их приобретения. В декларации они должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов.

Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения. При возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.

Одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы. В частности, из кодекса исключается статья, по которой за публичное оскорбление первого президента РК наказывают штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также президент подписал закон РК "О прокуратуре", по которому при Генпрокуратуре появится новое ведомство, которое будет заниматься возвратом незаконных активов.