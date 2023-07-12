Льготные кредиты под 2,5% годовых до 5 млн тенге предоставляются молодым людям для организации бизнеса. На таких условиях делается это впервые, подчеркнула сегодня, 12 июля, на заседании акимата области руководитель управления занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА.

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- Программа реализуется по поручению президента, - сказала она, - деньги поступают заемщикам через поверенного агента, которым является Аграрная кредитная корпорация. Мы планируем выдать не менее 180 кредитов претендентам в возрасте от 21 года до 35 лет. На эти цели предусмотрено для нас из республиканского бюджета 900 млн тенге.

На 1 июля АКК приняла 101 заявку на 463 млн тенге, выдано 52 кредита на 234 млн тенге. На рассмотрении находится 31 заявка на 146 млн тенге.

- Если сельская молодежь активно участвует в программе, хотя на селе для нее существуют и другие инструменты господдержки, то от городских жителей заявки поступают очень слабо, - отметила Абенова, - из Лисаковска не поступило ни одной заявки, из Костаная 12 заявок на 57 млн тенге, это 17,6% от предусмотренной суммы, из Рудного — заявки на 21% от запланированной суммы.

Так как программа должна исполняться при содействии местной власти, аким области Кумар АКСАКАЛОВ потребовал объяснений от подчиненных.

- Только что участвовал в заседании правительства. Там Кызылорда просит денег на эту программу добавить, пользуются огромным спросом такие кредиты. Что у нас происходит?- спросил он.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО пояснил, что камнем преткновения становятся залоги — у парня в 21 год редко бывает в собственности квартира, допустим. Надо еще убедить родителей переписать на заемщика имущество.

С вопросами к лисаковчанам, где ноль заявок, аким области обращался дважды. Первый раз заместитель акима города Ерлан КАЗИЕВ говорил не очень понятно, упирая на слово «отрабатываем». Во второй раз заявил, что сейчас потенциальных участников определилось двое, но многие молодые люди от участия в программе отказываются.

- Говорят, что им в банке взять деньги проще, - сказал заместитель акима, чем поверг участников заседания в изумление.

В свою очередь заместитель акима области Ринат МУХАМЕТКАЛИЕВ сказал, что встречался с молодежью Лисаковска и, судя по вопросам, молодые люди плохо информированы о том, что им предлагает государство для бизнеса.

Итог — глава области потребовал от акиматов городов реальной работы по этой кредитной программе, а куратору из акимата Лисаковска грозит дисциплинарное взыскание.