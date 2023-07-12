Кадры, снятые пассажиром автобуса № 25, попали в социальные сети. На них подросток вдыхал какое-то вещество из пакета. Видео прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.

Кадр из видео

- Полиция установила подростка и выяснила, что он, гуляя по пляжу, нашел полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. По его словам, из интереса поднял его и направился в сторону остановки «КЖБИ». Сев в маршрутный автобус № 25, открыл пакет, в котором находился засохший лак, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские провели беседу с несовершеннолетним и его законными представителями, чтобы не допустить подобные факты в будущем.