Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в автобусе, прокомментировали в костанайской полиции
12 июля 2023, 16:13 | Происшествия
Кадры, снятые пассажиром автобуса № 25, попали в социальные сети. На них подросток вдыхал какое-то вещество из пакета. Видео прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
Кадр из видео
- Полиция установила подростка и выяснила, что он, гуляя по пляжу, нашел полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. По его словам, из интереса поднял его и направился в сторону остановки «КЖБИ». Сев в маршрутный автобус № 25, открыл пакет, в котором находился засохший лак, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские провели беседу с несовершеннолетним и его законными представителями, чтобы не допустить подобные факты в будущем.
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