Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн установили в Центральном сквере Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
В Парке культуры и отдыха (Центральный сквер) продолжается реконструкция. Здесь начали устанавливать новые лавочки и урны из мраморной крошки.
Новые лавочки и урны из мраморной крошки начали устанавливать в начале недели /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Лавочки представляют собой конструкцию из дерева со спинкой и мраморным основанием по краям. На мраморе - орнамент в восточном стиле.
- Всего установили более 40 новых лавочек и урн, - сообщил «НГ» советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКВОВ. - Всего будет установлено 100 новых лавочек и урн.
Как ранее сообщали «НГ» в акимате Костаная, установка новых лавочек и урн в Центральном сквере проходит в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества Казахстана и России, который планируется осенью.
На установку лавочек, урн, бордюров, поребрика и замену брусчатки по всему скверу бюджет города выделил 180 млн тенге.
Старые розовые лавочки, которые простояли в сквере больше 20 лет, вывезли весной. После возмущения костанайцев лавочки обещали раздать представителям ПКСК, чтобы они раздали их нуждающимся в них жителям.
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