В Парке культуры и отдыха (Центральный сквер) продолжается реконструкция. Здесь начали устанавливать новые лавочки и урны из мраморной крошки.

Новые лавочки и урны из мраморной крошки начали устанавливать в начале недели /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Лавочки представляют собой конструкцию из дерева со спинкой и мраморным основанием по краям. На мраморе - орнамент в восточном стиле.

- Всего установили более 40 новых лавочек и урн, - сообщил «НГ» советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКВОВ. - Всего будет установлено 100 новых лавочек и урн.

Как ранее сообщали «НГ» в акимате Костаная, установка новых лавочек и урн в Центральном сквере проходит в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества Казахстана и России, который планируется осенью.

На установку лавочек, урн, бордюров, поребрика и замену брусчатки по всему скверу бюджет города выделил 180 млн тенге.

Старые розовые лавочки, которые простояли в сквере больше 20 лет, вывезли весной. После возмущения костанайцев лавочки обещали раздать представителям ПКСК, чтобы они раздали их нуждающимся в них жителям.