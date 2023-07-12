Реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции" рассмотрели сегодня на заседании правительства. На сколько поднимутся тарифы для простых казахстанцев, а также куда уйдет дополнительная прибыль, рассказал премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По информации премьера, рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30 процентов.

"Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения", - отметил Смаилов.

Глава правительства назвал рост тарифов необходимым, поскольку коммунальные предприятия работали практически без доходов, из-за чего средства в их ремонт и модернизацию не вкладывались. Кроме того, из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов, тогда как делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли.

"При внедрении принципа "тариф в обмен на инвестиции" мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств", - пообещал премьер-министр.

Напомним, ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в регионах средний чек по коммунальным платежам этой осенью повысится на 2-4 тысячи тенге.