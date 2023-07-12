Сообщение о том, что мужчина зашел в магазин и угрожая ножом продавцу похитил из кассы 35 тыс. тенге, поступило на пульт «102» 2 июля. Как только грабитель вышел из магазина, продавец начала кричать. Около магазина оказались четверо подростков, которые услышали крики о помощи и побежали вслед за подозреваемым.

В это же время продавец вызвала полицию. Два ученика 8 класса и два ученика 6 класса сняли на сотовый телефон убегающего мужчину и стали свидетелями того, как он выкинул нож. В последующем показания подростков помогли найти вещественное доказательство.

- Мы знали, что в той стороне, куда побежал грабитель, находится участковый пункт полиции. Поэтому и были уверены, что помощь придет скоро, - рассказал один из участников погони.

Так и произошло: на вызов отреагировали участковый инспектор полиции Сабит Абишев и помощник участкового Ренат Изабеков, которые задержали подозреваемого. У него были изъяты похищенные деньги, вскоре было обнаружено и орудие преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин вручил грамоты и благодарственные письма подросткам и их родителям за отважный поступок сыновей.. Он отметил, что такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своим сыновьям чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде.