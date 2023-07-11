Сегодня, 11 июля, в Костанае он встречался с бизнесменами в областной палате предпринимателей. Ходжаназаров в связи с избранием в парламент оставил пост генерального директора ТОО «Олжа агро», но по-прежнему возглавляет Региональный совет палаты.

До начала основного заседания по проблемам АПК депутат отвечал на вопросы журналистов. Один из актуальных - о том, как область справляется с нашествием саранчи. На днях в ней побывал министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ, который повторил то, что ранее говорили местные представители госорганов: «Все под контролем. Мониторинг идет. Обработки ведутся».

Отдельно подчеркивалось, что серьезного ущерба хозяйствам вредители не наносят. Площадь пострадавших посевов не меняется уже неделю - 500 га. Для сравнения в релизе пресс-службы МСХ подчеркивается, что всего в области засеяно 4,6 млн га.

У каждого свои сравнения. В «НГ» звонил глава КХ «Талап» из Камыстинского района, утверждал, что из 800 га посевов 200 га серьезно пострадали, то есть четверти урожая он лишился.

Вчера, 10 июля, на брифинге в теринспекции МСХ журналисты задавали вопрос о возможности компенсировать потери от деятельности вредителей. И получили однозначный ответ, что такой помощи не будет. Она не положена. Убытки смогут покрыть те, кто застраховал посевы именно от таких рисков. Известно при этом, что добровольное страхование (а обязательного нет) в агросекторе не популярно.

- Верите ли вы, что ущерб от саранчи - всего 500 гектаров? - спросили Айдарбека Ходжаназарова журналисты. - Тем более, что вы критиковали действия министерства сельского хозяйства в ситуации с саранчой.

- Я не то, что раскритиковал действия по борьбе с нашествием саранчи... - ответил мажилисмен. - Самого нашествия не должно было быть, если бы минсельхоз проделал работу корректно. Это как с пожаром в Абайской области. Он произошел. И хвалить кого-то, что быстро потушили - неправильно. Вопрос - почему он случился. Так и с саранчой. На первом плане некачественная работа территориальных органов и самого министерства, а не то, как мы геройски саранчу побеждаем. Это первое. Второе, про поврежденные посевы - я был в хозяйстве Сергея Кошкодана, это недалеко от Буревестника Наурзумского района (на стыке с Жангельдинским районом), у него 14 000 га почти полностью под саранчой, процентов 90. Я видел вчера интервью министра сельского хозяйства, который выехал в Костанайский район, в Садчиковку... С таким же успехом в Астане можно было смотреть саранчу. Какой был смысл прилетать в Костанай, чтобы отъехать на 15 км от областного центра? А саранча в трехстах с лишним километрах... Надо было в Наурзум ехать. У меня видео есть - колос поеден, флаговый лист поеден у пшеницы... Я был не только у Кошкодана, был в других крестьянских хозяйствах, в других регионах, в Бидайыкском сельском округе, например. Как минимум, 50 000 га под саранчой.

Корреспондент «НГ» задала вопрос - нужно ли все-таки помогать в такой ситуации аграриям, если обработки и так ведутся за государственный счет.

- Фермеры и сами работают. Тот же Сергей Иванович Кошкадан уже четырехкратно превысил норму используемых инсектицидов, - ответил Ходжаназаров. - Но сейчас по большому счету уже мало что можно сделать. Начало всего весной, в конце апреля-мае, когда обследуют территории на наличие гнездилищ саранчи, тогда все начинается - тогда требуются выявление, уничтожение кулиг. Это работа специалистов. Сейчас идет накат на фермеров. Но за что? Не было у него саранчи, прилетела, например, со стороны залежных земель, лесного массива. Ему что в периметре 50 км вокруг себя все обрабатывать? Нет. Я, как депутат, считаю, что необходимо сейчас создавать комиссии и фиксировать ущерб. Потом будем добиваться возмещения ущерба через суд или госорганы.

Фото НПП "Атамекен"