В Костанайской области очень популярен большой теннис, который культивируется не только в детско-юношеских спортивных школах городов региона. Им занимаются и студенты, и сотрудники учреждений и организаций, и работники предприятий. Причем здесь будет уместно сказать, перефразируя классика, что любви к этому виду спорта все возрасты покорны.

Теннис - главное увлечение Бакытказы Ордабаева

А наиболее активные поклонники большого тенниса объединяются в сообщества - для пропаганды здорового образа жизни, совершенствования спортивного мастерства и приобретения соревновательного опыта. С этой целью довольно часто в области проводятся турниры среди любителей, которые также служат и укреплению не только дружественных, но и деловых связей между участниками соревнований.

Один из последних таких турниров, который прошел в областном центре на кортах теннисного центра ДЮСШ № 2, был посвящен 70-летию судьи в отставке, трехкратному победителю турниров по теннису Спартакиад Союза судей Республики Казахстан Бакытказы Ордабаева.

Бакытказы Ордабаев - трехкратный победитель республиканских спартакиад судей РК

В турнире, организаторами которого выступила «Лига любителей тенниса Костанайской области» в лице Даулета Мусина, Бакытказы Ордабаева и Айслу Мусиной, приняли участие 26 теннисистов-любителей из областного центра и Рудного. Соревнования, в которых принял и сам юбиляр, прошли в честной спортивной борьбе, а тройку призеров турнира составили представители Костаная Владимир Петрошенко, ставший победителем, Малхаз Леладзе и молодой предприниматель Даулет Мусин, любящий свой город и теннис, которым занимается всего третий год.

Бакытказы Ордабаев и представитель «АБЗ+» Мендыбай Омаров награждают бронзового призера турнира Даулета Мусина

Призеры и участники соревнований получили из рук Бакытказы Ордабаева награды - медали, дипломы и аксессуары для тенниса, а от имени всех участников «виновнику» турнира был вручен торт в виде теннисного корта с ракетками.

Юбиляр с праздничным тортом

А вообще в таких турнирах, проходящих в веселой и дружелюбной атмосфере, не бывает проигравших, ведь каждый из участников проводит время с пользой для здоровья, а сами соревнования помогают получить эмоциональный подъем, заряд бодрости и хорошее настроение, которые сохраняются до следующей встречи на теннисном корте. А в планах областной лиги любителей тенниса - организация ежемесячных турниров с привлечением теннисистов из других регионов Казахстана.

Участники турнира

Участники турнира выражают благодарность директору ДЮСШ № 2 Талгату Еришеву за создание условий в теннисном центре для организации любительских соревнований, а также руководителю теннисного центра города Рудного Александру Галиаскарову за возможность проведения тренировок перед областным турниром в то время, когда на кортах Костаная проводился республиканский юношеский турнир.

Призеры областного турнира по теннису среди любителей, посвященного 70-летию Бакытказы Ордабаева

Бакытказы Смагулович Ордабаев, начав трудовую деятельность в марте 1972 год, после окончания Казахского государственного университета имени С.М.Кирова, пройдя стажировку в Костанайском городском суде, с 1981 по 1985 гг. работал народным судьей Рудненского городского суда. Затем он занимал должности председателя Рудненского городского суда (1985-1996 гг. и 2002-2006 гг.) и председателя Костанайского городского суда (1996-2002 гг. и 2006-2009 гг.), а до ухода в октябре 2016 года в отставку работал в должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области.

Посвятив 35 лет судебной деятельности, Бакытказы Ордабаев все эти годы принимал большое участие в общественной жизни судейского сообщества, являясь членом общественного совета Костанайского областного суда и председателем филиала Союза судей Республики Казахстан по Костанайской области. Окружающие знают его, как активного и позитивного человека, ведущего здоровый образ жизни и любящего спорт.

Участники турнира Бакытказы Ордабаев и Сергей Манаков из Рудного благодарят друг друга за сыгранный матч

Впервые познакомившись с большим теннисом в достаточно зрелом возрасте почти три десятка лет назад, он сохраняет преданность ему и по сей день. Отправившись на свою первую республиканскую спартакиаду судей именно в качестве участника теннисного турнира, Бакытказы Смагулович не снискал в ней лавров, но теннис ему понравился, он его увлек. И Ордабаев стал заниматься им серьезно. А постепенно стали проходить и результаты. На последующих спартакиадах судей РК он становился призером, впервые став победителем на V спартакиаде Союза судей РК в 2007 году в Актау. Затем в 2010 году в Таразе в финальных соревнованиях в рамках VI спартакиады Союза судей РК, будучи судьей экономического суда Костанайской области, он подтвердил звание сильнейшего, уступив своим соперникам всего в одном сете и став самым техничным игроком турнира.

В 2014 году в Алматы он в третий раз подряд стал победителем республиканской спартакиады судей, вновь получив от организаторов и приз самого техничного игрока.

Регулярно участвуя и занимая призовые места на областных соревнованиях по теннису, бадминтону и настольному теннису среди любителей, в мае 2023 года судья в отставке Бакытказы Ордабаев выиграл отборочный зональный турнир по большому теннису и в очередной раз завоевал путевку в финал юбилейной десятой спартакиады судей Казахстана, опередив гораздо моложе себя завоевавших призовые места Айбека Абу из Астаны и Олжаса Шалабаева и Акмолинской области.

Фото предоставлены «Лигой любителей тенниса Костанайской области»