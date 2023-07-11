Соцсети в свою очередь обяжут перевести свои интерфейсы на казахский язык и модерировать контент на государственном языке, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, сообщает Акорда.

Законом предусмотрена административная ответственность за распространение ложной информации в интернете: 20 МРП для обычных пользователей и 40 МРП для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью. Токаев также подписал соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

При этом законодательством РК уже предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации. В Генпрокуратуре ранее пояснили, что административная ответственность будет профилактикой более тяжких преступлений.

Также со вступлением в силу нового закона казахстанских инфлюэнсеров обяжут уплачивать налоги с доходов за всю рекламу, опубликованную в их аккаунтах в социальных сетях.

Закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.