В Казахстане предлагают ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи, отнеся эту сферу к общественно значимым рынкам. Об этом говорится в документе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам конкуренции", недавно появившемся на сайте открытых НПА, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в документе, сегодня в Казахстане наблюдается снижение состязательности за клиента между сотовыми операторами. При этом участились жалобы населения на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета. В государственные органы неоднократно поступают жалобы потребителей на рост тарифов на услуги сотовой и проводной связи, который в некоторых случаях достигает 100 процентов. При этом операторы всячески злоупотребляют своими процессуальными правами, оспаривая предусмотренные законодательством меры реагирования антимонопольного органа и затягивая судебные тяжбы, говорится в тексте проекта документа.

"При изложенных обстоятельствах и непрозрачности ценообразования на рынках, где присутствует квазигосударственный сектор, предлагается введение государственного регулирования цен на услуги сотовой связи до момента полной демонополизации рынка", - сказано в документе.

При этом данную сферу предлагается отнести к общественно значимым рынкам, поскольку в соответствии с Предпринимательским кодексом государство регулирует цены и тарифы на товары, работы и услуги субъектов предпринимательства на общественно значимых рынках.

Указанный документ будет доступен для обсуждения до 28 июля текущего года. С ним можно ознакомиться по ссылке.