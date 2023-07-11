11 июля 2023, 13:45

Написал вчера заявление в департамент полиции города Астаны о принятии мер к розыску и привлечению к уголовной ответственности по статье 374 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» (статья не декриминализована).

Нарушение в какой бы то ни было форме гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов,

– в отношении группы лиц, депутатов Парламента Республики Казахстан, которые рассмотрели в двух чтениях Документ о признании закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» утратившим силу, от Сената присутствовало 44 депутата, от Мажилиса – 93 депутата. Все они проголосовали «за».

Все они нарушив статью 374 уголовный кодекс, предприняли в отношении первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, противоправные действия, и нарушили гарантии неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан, данные деяния наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



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