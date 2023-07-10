Со следующего года при сдаче ЕНТ в Казахстане может появиться новый запрет. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В частности, выпускникам школ могут запретить приходить на тестирование со своими ручками. Это связано с тем, что многие прячут в этом предмете свои шпаргалки.

"Многие в ручках шпаргалки проносили. Из-за этого мы хотим принять решение, чтобы в следующем году во время проведения ЕНТ даже ручки выдавать в аудитории", - сообщил Емелбаев.

Кроме этого, по словам директора Национального центра тестирования, один находчивый абитуриент написал формулы на витаминах, которые разрешено проносить с собой на экзамен. Другой пожертвовал пиджаком и сделал там вырез, где спрятал смартфон. Вместе с тем Руслан Емелбаев констатировал, что в последние годы таких случаев стало гораздо меньше.

"Мы не устаем повторять, что в 2020 году была принята норма, согласно которой при обнаружении запрещенного предмета абитуриент не допускается к тестированию. До 2020 года этой нормы не было. Приведу статистику: в 2019 году 102 тысячи абитуриентов сдавали ЕНТ, а количество изъятых запрещенных предметов составило 128 тысяч! В этом году при входе у нас было изъято 402 запрещенных предмета", - отметил директор Национального центра тестирования.