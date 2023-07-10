Видео с жалобой на ремонт теплосетей в микрорайоне Аэропорт в редакцию "НГ" прислали вчера, 9 июля, сразу несколько читателей. В небольшом ролике видны огромные трубы, рядом с которыми нет рабочих.

- Вряд ли до осени нам введут систему теплоснабжения, - возмущается автор видео. - Где власти, где депутаты, которые должны контролировать этот процесс? Пока какого-нибудь травматического случая не произойдет, никто не будет двигаться. Как валялось все месяц назад, так до сих пор и валяется. Один рабочий тут ходит. Уже середина лета! Если так они будут работать, наверное, к Новому году закончат. Неужели обязательно надо тянуть, когда весь микрорайон без горячей воды сидит?

Директор ГКП "КТЭК" Виктор ШМЫГЛОВ прокомментировал "НГ", что ремонт теплотрассы должны завершить до 1 сентября. Но у ГКП тоже есть претензия к подрядчику по количеству рабочих.

- Там работает подрядчик, которому мы через сайт уже выставили претензию, что мало людей и техники, - сказал Шмыглов. - Посмотрим, как он отреагирует, и будем дальше будем принимать меры. Пока работы идут по графику. Там работает ТОО "ДАНиЕР" (зарегистрировано в Павлодарской области - "НГ"). Мы вызвали сюда их генерального директора сюда для решения этих вопросов.