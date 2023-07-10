В День столицы в Казахстане родились 1000 детей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

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6 июля, в День столицы, в стране родилось 505 девочек и 495 мальчиков, из которых 8 пар двойняшек. Рекорд по количеству новорожденных поставила Туркестанская область, где за сутки появилось на свет 146 малышей. На втором месте по рождаемости Алматы, здесь родился 91 маленький гражданин, затем с равными результатами идут Алматинская область и Шымкент.

Лидером по близнецам в этот день стала Актюбинская область, здесь появились на свет сразу две двойни.

В Костанайской области за четыре выходных дня - с 6 по 9 июля - родился 21 ребенок: 13 девочек и 8 мальчиков.