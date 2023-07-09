О визите министра сельского хозяйства Ербола КАРАШУКЕЕВА в Костанайскую область сегодня, 9 июля, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. Там отметили, что он "прибыл для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой".

- В Костанайской и Актюбинской областях распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча, - говорится в сообщении. - По состоянию на 9 июля в Костанайской области из 422,9 тыс. га земель, запланированных для обработки от стадной саранчи, уже проведены работы на 356 тыс. га. Земли обработаны в 10 районах области и Аркалыке.

Для координации работы на местах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Задействованы наземные вентиляторные опрыскиватели – 9 единиц, легкая авиация (самолеты) – 3 единицы, сверхлегкая авиация (дельтапланы) – 6 единиц, аэрозольные газогенераторы – 13 единиц.

- По факту на 9 июля по Костанайской области под посевами 4,6 млн га, а пострадало 500 га - ситуация под контролем, - сказал Карашукеев. - Мы вовремя, видите, пригнали технику. Появляется угроза, мы концентрируем технику, наши специалисты работают. Все необходимые химикаты и техника есть. Мы очень оперативно реагируем на ситуацию, не допуская развития негативного сценария.

Фото с сайта премьер-министра РК