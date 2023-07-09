Наверняка, многие сталкивались с тем, что сервисные газовые компании просят оплатить не только обслуживание газовой плиты в квартире, но также техобслуживание общедомового газового оборудования. В ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» считают, что это недопустимо и незаконно, сообщает ИА "Город".

Отдел жилищной инспекции акимата Рудного разъяснил, что оплачивать за техническое обслуживание газовых стояков в многоквартирных жилых домах должны ПКСК, КСК, ОСИ и т.д., то есть органы управления объектами кондоминиума. В настоящее время оплата за услуги технического обслуживания общедомовых газовых сетей уже входит в их тариф. Однако с собственников квартир взимается двойная оплата через тариф в ПКСК, а затем напрямую сервисным газовыми компаниями.

По данному вопросу в акимате состоялось совещание с участием ТОО «РЦКУ-Костанай», ТОО «СеКо ПЛЮС», ТОО «Ремгазсервис», а также с ПКСК (КСК, ОСИ и т.д.).

- В случае взимания с потребителей оплаты напрямую за ТО газовых стояков сервисными газовыми компаниями вы можете обратиться к нам для принятия мер реагирования и направления материалов в суд, - обращается к горожанам ЦЗПП г. Рудного.