О разливе канализации на улицах Тобыла сегодня, 8 июля, сообщил наш читатель Дмитрий. По его словам, содержимое труб второй день плавает по ул. 40 лет Октября.

Разлив на ул. 40 лет Октября / Кадр из видео очевидца

- Помогите решить проблему с канализацией в Тобыле, - сообщил он. - Каждую неделю эта проблема возникает с тех пор, как начали ремонтные работы на нашей улице. Мы устали уже звонить и слышать фразу: "мы работаем". А нижние улицы задыхаются от вони, а стоки текут в озеро.

Последняя авария произошла вчера. Дмитрий присылает скрин карты Тобыла и объясняет, что содержимое канализации стекает по ул. Пионерской и пер. Куйбышевскому.

Официальный представитель акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА прокомментировала "НГ" ситуацию.

- При проведении строительно-монтажных работ по ул.40 Лет Октября произошло повреждение канализационной сети, сообщила Кызыкенова. - Порыв устранили, но ситуация осложнилась тем, что в трубу попал мусор и песок, который сотрудники ЗТЭК чистили по сегодняшний день. На данный момент работа на этапе завершения. Подрядная организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.