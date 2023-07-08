Акимат города Державинска Акмолинской области сообщил, что процедура переименования города в Кенесары была приостановлена, передает Радио Азаттык . Сведения о причинах приостановки противоречивые — стороны указывают друг на друга. В городском акимате говорят, что процедура приостановлена районным акиматом, а районный акимат утверждает, что горакимат не предоставил полный список необходимых документов. Фото Радио Азаттык

— По закону процедура должна дальше продвигаться по ономастике. Пока эту работу задерживает ономастика, — сказал Азаттыку заместитель акима Державинска Досбол СЕИТБЕК.

В ответ на вопрос о причинах он сослался на отдел ономастической работы при районном акимате, заявив, что «в отделе ономастики знают причины этого».

Представитель отдела культуры и развития языков Жаркаинского района Назира ШПАНОВА, в сферу которого входит работа по ономастике, говорит, что «из городского акимата не поступили протокол собрания и списки жителей». По её словам, районный акимат начнёт работу по переименованию после того, как получит протокол.

19 июня местные СМИ сообщили, что жители Жаркаинского района Акмолинской области на сходе одобрили переименование города Державинска в Кенесары. Большинство проголосовало за смену названия. В Сети было опубликовано видео с финальной части собрания.

- За переименование в город Кенесары - 192, против - 125 и недействительных - четыре, - говорит голос на видео, оглашая итоги голосования.

По словам Досбола Сеитбека, это собрание было проведено для того, чтобы «узнать мнение и реакцию людей», и что голосование не представляет собой окончательное решение.

- Наверху есть руководство, мы с ним посоветуемся, — сказал Азаттыку заместитель акима Державинска.

Назира Шпанова говорит, что сход жителей, посвящённый переименованию Державинска в Кенесары, проводился на законных основаниях. По её словам, работа по переименованию города началась в прошлом году.

Некоторые жители Державинска заявили, что считают решение поспешным. Они инициировали петицию против переименования города в Кенесары. «Мы слышали, что собирали подписи, но до подачи их в акимат не дошло», — говорят они.