Instagram запустил Threads - новую социальную сеть, которая на первый взгляд напоминает Twitter, сообщает Tengrinews.kz. Сначала Threads запустили в браузере, но 6 июля появились и приложения новой соцсети. Скачать их можно для iOS и для Android.

Фото: Bloomberg / Japan Times

В соцсети можно писать небольшие посты, комментировать их, лайкать и репостить. Приложение базируется на Instagram и позволяет пользователям подключать существующие аккаунты.

Первое отличие, которое бросается в глаза - величина поста. Twitter разрешает до 280 символов в одном посте. И это еще увеличенная версия, если помните, до 2017 года количество допустимых символов составляло всего 140. А в Threads можно поместить в один пост до 500 символов, что значительно удобнее. Многие пользователи Twitter были вынуждены делить мысль на несколько постов из-за ограничения. Также в соцсеть можно добавлять фото и видео. Однако на этом существенные различия заканчиваются.

Основатель Meta (материнская организация Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus) Марк Цукерберг, предупреждая многочисленные шутки из-за сходства с соцсетью Илона Маска, опубликовал в Twitter популярный мем.

Отметим, разработка Threads началась после того, как авторы контента и общественные деятели выразили заинтересованность в появлении платформы, которая "работает разумно" в отличие от Twitter. Именно эти сообщения послужили причиной споров между главой Twitter Илоном Маском и гендиректором Meta Марком Цукербергом, которые заявили о возможном бойцовском поединке.

Соцсеть Маска уже направила Meta письмо с претензией. Twitter угрожает Meta судебным иском после громкого запуска соцсети Threads, сообщает informburo.kz со ссылкой на СNN. Адвокат, представляющий интересы Twitter, направил генеральному директору Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже данных, на которые распространялась коммерческая тайна. В письме Алекса Спиро, юриста владельца Twitter Илона Маска, утверждалось, что Meta занималась "систематическим, преднамеренным и незаконным присвоением коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности".

В ответ на сообщения о письме Маск написал: "Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет". В письме говорится, что Meta намеренно наняла бывших сотрудников Twitter, которые "сохранили документы и электронные устройства Twitter", и привлекла их к разработке Threads.

- Twitter намерен защищать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации, – отметил адвокат.

Представитель Meta Энди Стоун категорически опроверг данные из письма.

- Никто из команды инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter, – сказал он.