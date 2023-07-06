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С 2024 года вводится в действие пункт о том, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) или на бланке формуляра сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с постановлением правительства от 31 января 2018 года "Об утверждении Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации".

Для оформления паспорта гражданина РК заявителем лично представляются:

документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе, предъявляют документ, определяющий льготную категорию;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

один из следующих документов:

- свидетельство о рождении (при получении паспорта до 16 лет);

- паспорт гражданина РК (при обмене паспорта);

- удостоверение личности гражданина РК (при получении паспорта впервые по достижению 16-летнего возраста);

- справку о приеме в гражданство РК, выдаваемую органами внутренних дел (при получении паспорта в связи с принятием в гражданство РК);

- свидетельство на возвращение, выдаваемое загранучреждениями РК (при утрате паспорта гражданина Республики Казахстан временно находившимся за рубежом).

При заполнении паспорта гражданина РК фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения и национальность записываются в соответствии с документом, послужившим основанием для их выдачи, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом "О браке (супружестве) и семье", законом "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", указом от 2 апреля 1996 года "О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности".

Паспорт заполняется на казахском языке или по желанию владельца на русском языке, а также на английском языке.

Указывается, что паспорт выдается гражданам РК по их желанию независимо от возраста и удостоверяет личность гражданина республики на территории страны и за ее пределами. Срок действия паспорта и удостоверения личности – десять лет. Аналогичным образом выдаются удостоверение личности и другие вышеуказанные документы.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.