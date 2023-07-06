Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии бывшего президента Нурсултана Назарбаева, сообщает агентство КазТАГ. На сайте государственных бюджетных программ на обсуждении находится проект финансирования библиотеки Назарбаева. В целях указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития Республики Казахстан, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив.

Фото: bureau.kz

- Обоснование - расходы направлены на функционирование библиотеки, личного архива и музея первого президента РК: 2024 – 1 195 450 000 тенге , 2025 – 1 328 275 000 тенге, 2026 – 1 338 684 000 тенге, – говорится на сайте Открытых бюджетов.

Таким образом на почти 4 млрд тенге планируется обеспечить 100% функционирование канцелярии Назарбаева.

Согласно данным, за отчетный 2022 год расходовано 962 973 000 тенге, план текущего года – 958 196 000 тенге.

Проект был размещен 19 июня, публичное обсуждение закончилось 3 июля. 5 июля ожидается формирование отчета по итогам открытого голосования.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что на содержание канцелярии («библиотеки») Назарбаева на три года выделили 5,6 млрд тенге. Как сообщал 26 января КазТАГ, канцелярия Назарбаева 65 млн намерена потратить на транспортное обслуживание. Затем в марте власти обещали рассмотреть вопрос сокращения госфинансирования библиотеки. В июне министр финансов заявил, что власти хотят высвободить 2-3 млрд тенге за счет прекращения финансирования канцелярии Назарбаева.