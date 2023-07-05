Этот факт "НГ" подтвердили в департаменте по противодействию в коррупции по Костанайской области.

- Сообщаем, что в соответствии со статьей 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы Асылбек ДЮСЕНОВ. - Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным. Поэтому предоставить информацию о досудебном расследовании не представляется возможным.

В управлении занятости и социальных программ акимата Костанайской области (в его подчинении находится центр) заявили, что не знают о расследовании.

По информации "НГ", следователи проверяют возможное мошенничество, выразившееся в хищении пенсионных средств умерших подопечных центра. По одним данным, расследование якобы ведется в отношении руководителя центра Татьяны Щербаковой, по другим - она лишь свидетель в этом деле.

Адвокат Канат Мейрамов, который представляет интересы Щербаковой, в ответ на просьбу о комментарии предложил дождаться окончания расследования.

Фото Георгия ГОВОРОВА