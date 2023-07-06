Я приготовила холодник по рекомендации одного из пользователей сайта ng.kz. Он написал, что пробовал этот суп со сметаной. И летом дома у него готовят его очень часто. В очередь с окрошкой, а то и вместо нее. Я попробовала и согласилась - отличная еда для жарких дней.

Свеклу лучше запекать, она будет слаще / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Холодник по-белорусски делается со свеклой. Именно она придает этому супу характерный вкус и красивый розовый цвет. В наших краях молодая свекла есть еще далеко не у всех, но в овощных магазинах прошлогодней полно. Свеклу лучше запекать, она будет слаще. Если варить, то можно обрезать хвостик и добавить в воду сахар.

Еще для холодника требуется вареное яйцо, свежий огурец, зелень, сметана. Картошка вареная, как ни странно для белорусской кухни, здесь не упоминается. Но никто, в принципе, не запрещает положить и отварной картофель. Но, по-мне, вкуснее без него.

Если продукты подготовлены, то сделать этот суп можно очень быстро.

Измельчаем свеклу, свежий огурец. Уж на что я люблю все мелко резать, но в этом случае стоит воспользоваться теркой. Так вкусы лучше смешиваются. Только яйцо лучше порубить ножом.

Половину зелени укропа, петрушки помять в ступке с солью. Перемешать зелень с огурцом и яйцом. Наверх выложить свеклу и несколько ложек сметаны. Все еще раз перемешать. И добавить... Можно воды, можно сыворотки. Если наливаете их, то, скорее всего. придется положить чуточку лимонной кислоты. Если будете делать холодник по-казахстански, то хорошо заходят тан, айран. Тогда сметаны можно брать немного меньше. Еще чуть-чуть черного перца, можно посыпать зеленым луком.

Холодник - легкий овощной суп для жарких времен / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Ингредиенты

На 1 большую свеклу - 2 крутых яйца, 1 средний огурец, небольшой пучок зелени и лука, 3-4 ст. л. сметаны.