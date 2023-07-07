Слово «фидер» в переводе с английского означает «кормилец», «кормушка». В рыбной ловле фидером называют английскую рыболовную снасть и способ ловли этой снастью. Но не удивляйтесь, если встретите этот термин в радиотехнике, электроэнергетике и даже в пейнтболе.

Фидер и донка: сказка и быль?

Увы, быль для большинства наших рыболовов - донка. И все потому, что фидер и особенности ужения этой снастью далеко не бюджетные. Судите сами: даже если вы раскошелитесь на отнюдь недешевую снасть, то в среднем, чтобы успешно отловить утреннюю зорьку летом (6-8 часов), вы выкинете в водоем 2 кг прикормки, 0,5 л аромы, 0,4 л живого компонента (мотыль, опарыш), 0,5-1 кг крупной фракции (горох, кукуруза). Все потому, что одно из важных правил фидерной рыбалки - создание закормочного стола на точке лова и его постоянное пополнение новой порцией прикормки. Поэтому фидерную рыбалку можно назвать темповой и интенсивной, где период перезабросов составляет от 1 до 5 минут. Если точку перестать поддерживать в рабочем состоянии, то шансы на поимку трофейной рыбы сильно уменьшатся, да и количество пойманной рыбы в садке уже не будет таким значительным, как хотелось бы. Приплюсуем более качественные, чем традиционные, расходники: крючки, леску, шнур, вертлюжки, кормушки, поводочницы и т. д. Подсчитали?

Чемпионы и болельщики

Знаю рыболовов, которые с пеной у рта будут вам доказывать то, что фидер и донка - это одно и то же. Но знаю и фидеристов, которые с таким же упорством доказывают обратное. Отважусь предположить, что донка - это все-таки родственница фидера, но небогатая и не аристократка. Самая нищая родственница - это поставушка из палки с привязанной к ней леской большой длины, кормушкой и несколькими крючками на поводках. Да, на леску перед палкой можно приспособить колокольчик, а то и просто бельевую прищепку. Втыкаешь этот хлыстик в берег, опираешь под углом на другую палку в виде рогатки - и, пожалуйста, дедовский народный фидер. Кстати, самый бюджетный.

Дворянская суть истинного фидера начинается уже с внешнего вида снастей, которые радуют глаз своим совершенством. А еще фидерная ловля требует гораздо больших знаний о повадках рыбы, о ее предпочтениях в зависимости от времени года, о приготовлении прикормки, снастей. Можно сказать, что процесс фидерной ловли - это борьба интеллекта рыбака и рыбы, а правильно подобранный ключик приносит ощущение победы, радостного удовлетворения от полученного результата. А еще фидер - это не только удилище, но и четкий алгоритм действий, это череда экспериментов с насадкой, поводком, крючком, дипом. Это темповая рыбалка. Посему у вас не будет возможности одновременно ловить рыбу и жарить шашлык.

При ловле на фидер, особенно в новой акватории, необходимо уделить время подготовительным работам. В среднем это час-полтора (подготовка рабочего места, пробивка дна, выставление дистанции, закорм точки и т. д.).

В итоге ловля на фидер (при правильной тактике) принесет вам гораздо больше рыбы в садке и на порядок большие шансов поймать трофейную рыбу, чем рыбалка на донку. После удачной фидерной рыбалки забываешь про донку. Это мы с Сабанеем по себе знаем.

Ударим фидером по бесклевью?

Нынешнее лето наших рыболовов не радует. Резкие перепады температуры воздуха, атмосферного давления в природе не радуют ни людей, ни рыбу. С утра бывает настолько прохладно, что заплываешь в лодке в зимнем камуфляже, а к обеду уже можно до купальника раздеваться. Вот при таких фокусах погоды в прошедший выходной на Верхне-Тобольском водохранилище, в районе Перелесок, был проведен чемпионат Костанайской области по фидерной ловле.

Скажу сразу, что участников его было не так много, как ожидалось, думаю, что причиной была все та же неустойчивая погода, которая провоцирует бесклевье и тормозит рыболовов. В тот день она резко менялась несколько раз: с утра был штиль, потом обрушилась жара, ее сменил ураганный ветер, который принес дождь, после чего снова вдруг ошарашил штиль с жарким солнцем. Так что участникам пришлось испытать на себе полный набор природных капризов с утра и до вечера в течение всего времени соревнований, которые, как и положено, были проведены согласно строгим спортивным правилам в течение восьми часов.

У Анатолия Порониченко все сразу пошло как по нотам

Но, думаю, тем более ценной стала победа для отважных фидеристов. Чемпионом Костанайской области стал кандидат в мастера спорта Анатолий Порониченко, который совсем недавно возглавил наш филиал Федерации спортивного рыболовства РК. Серебряная медаль у Ивана Кривенко из п. Банновка Федоровского района, бронза у костанайца Вадима Энгеля. А самую крупную рыбу весом в 675 г выудил постоянный активный участник спортивных соревнований Андрей Качалов. Победители представят нашу область на республиканских соревнованиях по фидеру, который проведут на реке Ишим 25-30 июля прямо-таки в самой столице страны.

Я беседую с одним из судей наших соревнований Кириллом Вильяновым, который, вопреки ожидаемым сетованиям на погоду, прежде всего искренне порадовался тому, что водохранилище заметно пополнилось водой. Так что теперь, как и положено, на расстоянии в 10 м от берега начинается глубина в 5-6 м, а еще дальше от береговой линии - до 12 м. А ведь в прошлое лето водоем местами обмелел настолько, что кое-где проблемно здесь было проплыть на моторной лодке. Еще из разговора с Кириллом я поняла, что у подлинных фидеристов бесклевье исключено, поэтому беспокойства по этому поводу у организаторов не было. За время соревнований (с 10.00 до 13.00, после перерыва, с 15.00 до 18.00, второй этап) Анатолий Порониченко поймал более 12 кг самой разнообразной тобольской рыбы: подлещика, плотвы, окуня. Иван Кривенко - более 10 кг. На награждении все, конечно, совестили погоду и благодарили тех, кто помог этим состязаниям состояться: директора Верхне-Тобольского рыбопитомника Игоря Петровича Сухенко, егеря Михаила Котельникова, инспекцию рыбного хозяйства.

Самый крупный окунь

Лето спортивных рыболовных состязаний у нас не закончилось. Следующий этап - 5 августа. В этот день федерация планирует провести здесь же, на Верхнем Тоболе, чемпионат области по спиннингу с лодок. Пройдет он, кстати, на базе и в акватории новой современной турбазы «Шанырак», которую уже сейчас старательно готовит для этих состязаний директор Александр Викторович Кузьменко.

Фото предоставлено участниками соревнований

Клев-инфо