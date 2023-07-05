Акимат Костаная опубликовал план мероприятий к Дню столицы, который в Казахстане отмечают 6 июля. Праздник начнется на летних пришкольных площадках, где пройдут флешмобы "Здравствуй столица!".

Фото из архива "НГ"

- В 9 часов начнется регистрация на традиционный легкоатлетический пробег, - сообщили в акимате Костаная. - Старт забега назначен на 10 часов в Центральном сквере.

В 12 часов в Сити-центре начнется концерт "Сұлусың қандай, Астанам!". Планируется, что петь и танцевать артисты будут не меньше двух часов.

Вечером праздничные мероприятия сместятся из центра города в район Жастар Сарайы. Здесь планируется концерт артистов областной филармонии им. Е. Умурзакова. Начало в 17:00.