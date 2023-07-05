Как отметят День Астаны в Костанае - план мероприятий
Георгий ГОВОРОВ
5 июля 2023, 16:13 | Культура
Акимат Костаная опубликовал план мероприятий к Дню столицы, который в Казахстане отмечают 6 июля. Праздник начнется на летних пришкольных площадках, где пройдут флешмобы "Здравствуй столица!".
Фото из архива "НГ"
- В 9 часов начнется регистрация на традиционный легкоатлетический пробег, - сообщили в акимате Костаная. - Старт забега назначен на 10 часов в Центральном сквере.
В 12 часов в Сити-центре начнется концерт "Сұлусың қандай, Астанам!". Планируется, что петь и танцевать артисты будут не меньше двух часов.
Вечером праздничные мероприятия сместятся из центра города в район Жастар Сарайы. Здесь планируется концерт артистов областной филармонии им. Е. Умурзакова. Начало в 17:00.
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